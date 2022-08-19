На магистральном водопроводе в Бинагади произошла авария

На магистральном водопроводе, проходящем через территорию поселка Банагади (1-я Промысловая, корпус 30), произошла авария.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", авария произошла под построенным частным домом № 170, незаконно построенным на охраняемой полосе магистрального водопровода. В результате аварии вода затопила подвалы и дворы нескольких частных домов.

После осмотра места аварии стало известно, что она произошла под спальней этого дома, что сделало невозможной работу техники Владелец дома был вынужден поднять пол дома, после чего было установлено место аварии.

Аварийная бригада "Азерсу" временно перекрыла воду, и в настоящее время продолжаются работы по полному устранению аварии.

Было отмечено, что несоблюдение правил строительства, проведение строительных работ в охраняемой зоне магистральных и распределительных водопроводов и даже на водопроводах создает серьезные трудности во время устранения аварий.

ОАО "Азерсу" еще раз уведомляет граждан и предпринимателей, что строительство частных домов и объектов в охраняемой зоне магистральных водопроводов, канализационных коллекторов запрещено. Высокое давление на магистральном водопроводе во время аварии создает серьезную угрозу не только для строений, но и жизни людей. Покупая земельные участки для частных домов и объектов, граждане и предприниматели должны получить заключение ОАО "Азерсу" для уточнения о нахождении на этой территории коммуникационных систем.