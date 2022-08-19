https://news.day.az/society/1488371.html 9 сел Шабранского района остались без газа - Руслан Алиев
9 сел Шабранского района остались без газа - Руслан Алиев
В результате лесных пожаров в девяти селах Шабранского района приостановлено газоснабжение, около 1000 абонентов остались без газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев во время встречи с представителями СМИ в рамках акции "Открытые двери".
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