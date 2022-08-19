9 сел Шабранского района остались без газа

В результате лесных пожаров в девяти селах Шабранского района приостановлено газоснабжение, около 1000 абонентов остались без газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев во время встречи с представителями СМИ в рамках акции "Открытые двери".

Новость обновляется