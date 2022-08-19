https://news.day.az/society/1488377.html Еще один армянин сжег дом, покидая Лачин - ВИДЕО
Еще один армянин сжег дом, покидая Лачин - ВИДЕО
В социальных сетях опубликованы новые фото и видео, доказывающие акты вандализма армян на территории Азербайджана.
На кадрах видно, что армянин, незаконно проживающий в селе Забух Лачинского района, поджигает дом, передает Day.Az.
Армяне, незаконно поселившиеся в городе Лачин, селах Забух и Сус, должны их покинуть в конце августа - начале сентября. В последние дни в социальных сетях появились видео того, как армяне на этих территориях сжигают дома и леса.
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