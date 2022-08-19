https://news.day.az/society/1488384.html В Азербайджане выявлено 499 новых случаев заражения COVİD-19 - ФОТО
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 807 516 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 794 225 человек вылечились, 9 784 скончались, число активных больных - 3 507.
В Азербайджане выявлено 499 новых случаев заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 499 случаев заражения коронавирусом, 478 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 807 516 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 794 225 человек вылечились, 9 784 скончались, число активных больных - 3 507.
За прошедшие сутки проведено 3 438 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 113 616 тестов.
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