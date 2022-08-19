Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1509 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 239, вторую - 237, три и более - 894, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 139 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 845 853. Первую дозу вакцины получили 5 371 238, вторую - 4 860 758, три и более - 3 356 073, бустерную дозу после положительного результата теста - 257 784 человека.