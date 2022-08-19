Арестован полковник, распространивший в соцсетях кадры, связанные с МЧС

В Азербайджане в отношении полковника, распространившего в соцсетях кадры, связанные с МЧС, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры в пятницу сообщили, что по уголовному делу, начатому в следственном управлении Генеральной прокуратуры, Заур Мирзоев был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, передает Day.Az.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура Азербайджана проводит расследование в связи с распространившимися в ряде СМИ и соцсетях фото- и видеокадрами касательно сотрудников МЧС.

Так, было выявлено, что помощник начальника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям полковник внутренней службы Заур Мирзоев установил на служебный компьютер скрытую камеру для осуществления видео- и фотосъемки с помощью специального программного обеспечения. Мирзоев своими действиями, выходящими за пределы его полномочий, нанес серьезный ущерб правам и законным интересам граждан, а также деловой репутации министерства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 156.2.1 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов) и 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.

Заур Мирзоев 17 августа был задержан в качестве подозреваемого лица.