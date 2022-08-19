Выполнены задания следующего этапа конкурса "Кубок моря"

На конкурсе "Кубок моря", проходящем в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, выполнены задачи очередного этапа.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, военные моряки выполнили упражнение на этапе "Морская подготовка".

Решением судейской комиссии первое место на данном этапе было присвоено команде Ирана, набравшей 40 очков, на втором месте расположилась российская команда с 38 очками в активе, а сборные Азербайджана и Казахстана, набрав по 32 очка, заняли третье место.