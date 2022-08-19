Из истории древнейших жатвенных орудий на территории Азербайджана

VI-V тыс. до н.э. - время складывания и распространения на территории Азербайджана древнейшей земледельческой культуры, получившей название шомутепинской.

Прочные глинобитные постройки, остатки большого состава возделываемых зерновых культур, костные остатки домашних животных, комплекс ранних земледельческих орудий и др. свидетельствуют об оседло-земледельческом характере поселений указанной культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, многочисленность и разнообразие земледельческих орудий являются бесспорным свидетельством о технической оснащенности данной отрасли хозяйства. Археологические материалы позволяют воссоздать уровень развития древнейшего земледельческого хозяйства восходящего в энеолитическую эпоху на территории Азербайджана.

Костяные и каменные мотыги, зернотерки, песты и вкладыши от составных серпов явились обычными находками для памятников этой раннеземледельческой культуры. Особенно многочисленны кремневые и обсидановые вкладыши серпов, которые составляют высокий удельный вес от 20 до 40% в каменной индустрии ряда поселений. Они были обнаружены почти на всех изученных поселениях в среднем течении реки Куры на Гянджа-Казахской равнине (Шомутепе, Гаргалартепеси, Тойретепе и др.), на Карабахской равнине (Иланлытепе, Чалагантепе), на Мугани (Али-кемектепеси), в долинах среднего течения Араза, в частности на территории Нахчыванской АР (Кюльтепе I).

Комплексное трасологическое и экспериментальное исследование орудий труда из ранних земледельческо-скотоводческих памятников Азербайджана дало новую информацию о древнейших земледельческих орудиях и значительно расширило представление об их использовании. Благодаря такому изучению было определено конкретное назначение каждого орудия, предельность использования его, продуктивность и эффективность, и наконец, конструкция каждого из них.

В данной статье остановимся на изучении одной из ведущих категорий земледельческих орудий прямо связанных с уборкой урожая - серпов с применением экспериментально-трасологических методов.

На энеолитических поселениях Азербайджана в качестве вкладышей серпов использовались кремневые и обсидиановые пластины и реже отщепы, которые различались по форме и размерам. На поселениях расположенных в долине реки Куры, заготовками служили широкие сегментовидные или прямоугольной формы пластины средних и крупных размеров из зеленовато-серого аргиллита, мергеля и изредка из кремня. Рабочий край их был тонкий и острый, в основном лишенный какой-либо дополнительной обработки.

Характер ретуши на последних был приостряющий или затупливающий, нанесенный чаще со стороны спинки по всей длине продольного края или только на выступающую из рукоятки рабочую часть.

Отличались от вышеназванных кремневые вкладыши из поселений южных районов, как Чалагантепе и Аликемектепеси. Здесь для этой цели служили пластины из светлого прозрачного кремня хорошего качества или кварцита. Как правило, это были правильные призматические пластины крупных размеров и удлиненных пропорций. Рабочее лезвие уже ретушировалось чаще. Ретушь была часто небрежной, крупной приостряющей, нанесенной на продольный край со стороны брюшка. Вместе с тем, встречались вкладыши с тщательно оформленным мелкозубчатым лезвием.

Многочисленные обсидиановые вкладыши были обнаружены среди призматических пластин с ретушью и пластин с выщербинами. Анализ показал, что на многих из них в результате регулярного использования образовались следы сглаженности и матовый блеск.

Изучение вкладышей серпов под бинокулярным микроскопом выявило, что на рабочих лезвиях зеркальный блеск располагается по-разному.

Так, на вкладышах из поселений Гянджа-Казахской равнины, как правило, заполировка сконцентрирована на углу пластины, но на пластинах из Аликемектепеси и Чалагантепе наряду с такими следами износа были обнаружены орудия, у которых блеск располагался вдоль длинных краев пластин. Следовательно, эти различия, как показал микроанализ, определяют разное положение вкладышей в оправе серпа и, таким образом, выделяются вкладыши двух видов: с угловой и краевой заполировкой.

ТИПЫ СЕРПОВ

Можно считать, что ранним земледельцам на территории Азербайджана были известны серпы трех типов. Среди них наиболее распространенным является серп с наклонно вставленными в изогнутую основу пластинами, образующими крупнозубчатый рабочий край. Подтверждением этому являются находки костяного серпа из Шомутепе и пяти деревянных серпов как из Шомутепе, так и Тойретепе.

В скрепляющей массе на деревянных основах оставались обсидиановые и кремневые вкладыши. Серпы такого типа были распространены на раннеземельческих поселениях в среднем течении Куры как на Гянджа-Казахской равнине в западном Азербайджане, так и на Марнеульской равнине в юго-восточной Грузии. Встречались они и на поселениях Чалагантепе и Аликемектепеси.

Как известно, пластинчато-зубчатые наборные серпы - характерный тип жатвенных орудий древних земледельцев Восточной и Центральной Европы. Но в отличие от шомутепинских серпов, лезвия их были оснащены кремневыми пластинами правильной формы. Причем, они закреплялись в пазу оправы при помощи растительной смолы.

Полное тождество с шомутепинскими обнаружили серпы из Ярымтепе II в Северной Месопотамии. В верхних горизонтах этого поселения был найден почти целый серп с костяной несколько изогнутой основой и с наклонно вставленными обсидиановыми и кремневой пластинами.

Заслуживает внимания второй тип серпа, где большую часть составляли пластины с заполировкой вдоль длинных краев. Такие следы износа уже определяют другое положение вкладышей в оправе серпа: пластины плотно подогнанные друг к другу помещали в пазу не в наклоном, а в горизонтальном положении. В результате образовывался прямой режущий край.

Кремневые вкладыши серпов из Шомутепе (1-7) и Аликемектепеси (8-12).

По принципу конструкции, по способу закрепления вкладышей эти жатвенные орудия обнаруживают удивительное сходство с серпами Ближнего Востока. Так, из VI горизонта Хаджилара были найдены шесть серпов из оленьего рога, только в двух из них сохранились расположенные параллельно пазу вкладыши из кремнистого известняка. Режущий край одного из них длиной 20 см был составлен из семи сечений пластин. На поселении Телль-эс-Савван были обнаружены два изогнутые серпа. Один из них состоял из кремневых вкладышей, а другой - из трех кремневых и одной обсидиановой пластин, вмонтированные параллельно пазу и закрепленные с помощью битума. На Ярымтепе II, как и на Аликемектепеси и Чалагантепе, наряду с серпами с крупнозубчатым рабочим лезвием использовался также серп с прямым режущим краем.

Совершенно иного конструктивного плана серпы третьего типа. Хотя оправа серпа по-прежнему оставалась изогнутой формы, однако, лезвие было составлено не из нескольких, а одной очень крупной пластины удлиненных пропорций, вмонтированной в паз в горизонтальном положении. Вкладыши для таких самостоятельных серпов встречались на Аликемектепеси и Чалагантепе. Аналогичное жатвенное орудие было обнаружено и в Кюльтепе, где обсидиановые макропластины являлись характерными заготовками.

Судя по реконструкции исследователя Г.Коробковой, древние общинники соседних территорий Кавказа как Гинчи и Хатунарх предпочтение отдавали именно таким серпам. А для позднетрипольских поселений характерны только такие жатвенные орудия.

И наконец, в связи с характеристикой древних серпов раннеземельческих поселений Азербайджана следует обратить внимание на уникальную находку из Аликемектепеси. Это костяной серп изготовленный на лопаточной кости крупного животного. Верхняя часть лопатки, удобная для держания в руке, осталась в первоначальном виде, а тонкий край, служивший рабочим лезвием, был обработан по всей длине зубчатой ретушью. В результате работы лезвие сильно сгладилось и заполировалось. Подобные жатвенные орудия ранее не были зафиксированы в других энеолитических памятниках Кавказа.

Исследователем Ф.Махмудовым, данная находка была выделена как самостоятельный тип древнейших серпов.

Итак, можно заметить, что независимо от того, какое положение занимали вкладыши в обойме, на энеолитических поселениях Азербайджана были широко распространены серпы изогнутой формы сделанные из дерева, рога, челюстей крупного животного, и они оставались неизменными на всем протяжении развития шомутепинской культурной общности.

Однако конструктивные детали, например, в обработке вкладышей, в расположении их в обойме, и т.д., как стало понятно, потерпели изменения. Эти изменения можно объяснить локальными и хронологическими различиями в эволюции жатвенных орудий. На памятниках Гянджа-Казахской равнины, как правило, вкладыши употреблялись почти без всякой обработки лезвия. Основным типом серпов здесь являлись пластинчато-зубчатые наборные серпы.

На поселениях Мильско-Карабахской степи и на Мугани, которые датируются поздним этапом энеолита, уже чаще встречались ретушированные вкладыши. Здесь доминирующим среди серпов были серпы с прямым режущим лезвием. Вместе с тем появились самостоятельные серпы, оснащенные одной крупной пластиной как в Аликемектепеси и Кюльтепе.

Из всего вышеизложенного можно заключить, что на раннем этапе истории земледелия в Азербайджане наблюдается переход от серпов с наклонным лезвием к серпам с прямым лезвием. Последние широко бытовали на Кавказе в эпоху бронзы. Однако лезвие их оснащалось из двухсторонне обработанных кремневых пластин с зазубренным рабочим краем. В это же время появились и первые металлические серпы.

Наряду с прогрессивными серпами изогнутой формы на поселениях встречались архаические жатвенные ножи с прямой рукояткой, которые представлены находками вкладышей на Шомутепе, Тойретепе и Аликемектепеси. Как известно, жатвенные ножи это распространенный тип орудий для памятников джейтунской культуры и они сохранялись в Южной Туркмении вплоть до энеолита включительно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДРЕВНИХ СЕРПОВ

Интересные данные были получены эккспериментально-трасологической экспедицией по изучению жатвенных орудий древних земледельцев, проведенных под руководством Г.Ф.Коробковой.

В ходе экспериментов были определены производительность и степень эффективности различных видов жатвенных серпов сделанных по образцам древних жатвенных орудий VI-V тыс. до н.э. Оказалось, что наиболее продуктивен позднетрипольский серп. Такую высокую производительность дают и аликемектепинский и кюльтепинский серпы с одним очень крупным вкладышем в обойме. За ними следует шомутепинский серп с обсидиановым лезвием и серп аликемектепинского типа, составленный из плотно подогнанных вкладышей.

Опыты показали также значительную прочность кремневых серпов. Было определено, что шомутепинский серп можно использовать в течение двух рабочих сезонов. За это время он подвергался лишь небольшой подправке.

Не менее интересные данные были получены о способах крепления вкладышей серпов. Обнаруженные кремневые вкладыши серпов почти все имели на поверхности следы или остатки скрепляющего вещества, четко разграничивающие рабочую часть от части входящей в обойму паза. Исследование образцов из Аликемектепеси и Тойретепе показали, что они были характерны для асфальтовых битумов Азербайджана, широко используемые в древности в быту и хозяйстве. Эксперименты, проведенные экспедицией продемонстрировали, что серпы, скрепленные с рукоятками при помощи битума выдерживали высокие напряжения до 100 кг.

Таким образом, экспериментально-трасологическое изучение древнейших жатвенных серпов и установление их разнообразия позволяет говорить о местных технических традициях в изготовлении серпов, о высоком уровне земледелия и характере палеоэкономики ранних обществ Азербайджана.

По мере развития земледельческой экономики был достигнут значительный прогресс в усовершенствовании производственных орудий, в том числе жатвенных орудий для уборки урожая.