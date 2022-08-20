В Габале и Хачмазе полностью потушены пожары

Пожары, зарегистрированные с 15 августа в районе сел Абрых и Тиканлы Габалинского района и на территории Туфандага, а также на посевных площадях и в лесном массиве близ села Сибироба Хачмазского района, были полностью потушены вечером минувшего дня.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

По предварительной информации, в результате пожара сгорели кустарники и сухие деревья около сел Абрых и Тиканлы Габалинского района и около 4 гектаров на территории Туфандага, а также посевное поле, кустарники и сухие деревья на общей площади 32 гектара на посевных участках и в лесном массиве близ села Сибироба Хачмазского района.

Было отмечено, что в тушении пожара были задействованы Государственная служба пожарной охраны МЧС, войска гражданской обороны, Служба спасения особого риска, соответствующие силы Северного и Северо-Западного региональных центров, а также самолет-амфибия БЕ 200 ЧС и 2 вертолета авиационного отряда. В тушении пожара также приняли участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства внутренних дел, ОАО "Азерсу" и местных исполнительных органов.