На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о том, что в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт легковой автомобиль Opel упал в овраг.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает Day.Az.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС вызволили водителя из деформированного автомобиля и передали по назначению.