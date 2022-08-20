https://news.day.az/society/1488524.html В Сумгайыте автомобиль упал в овраг, есть пострадавший
В Сумгайыте автомобиль упал в овраг, есть пострадавший
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о том, что в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт легковой автомобиль Opel упал в овраг.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает Day.Az.
Сообщается, что прибывшие на место происшествия спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС вызволили водителя из деформированного автомобиля и передали по назначению.
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