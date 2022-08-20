https://news.day.az/society/1488548.html Какой погоды ждать в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Какой погоды ждать в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем-35-38° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем - 36-38° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-60 %, днем-30-35%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, восточный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 35-40° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 24-29° тепла.
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