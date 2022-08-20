За минувшие сутки произошло 93 пожара.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 93 случаям возникновения пожаров, 7 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии и 1 факту дорожно-транспортного происшествия. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.