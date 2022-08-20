Завершаются проектные работы в связи с Шушинским филиалом DOST

Началась реализация "Программы DOST в Восточном Зангезуре и Карабахе".

В селе Агалы Зангиланского района в мае этого года при участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был открыт первый пункт обслуживания Smart DOST. Также завершаются проектные работы по Шушинскому филиалу DOST. Освобожденные от оккупации территории будут полностью охвачены услугами DOST по этой программе.

Как передает Day.Az, об этом говорилось на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Председатель коллегии, министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается работа по организации и электронизации услуг DOST населению, расширению инфраструктуры.

Было отмечено, что с мая 2019 года по городу Баку и Абшеронскому району открыты уже 5 центров DOST. 1 050 тысяч граждан, в том числе 360 тысяч граждан за 7 месяцев текущего года, воспользовались услугами DOST, и в текущем году уровень удовлетворенности граждан этими услугами составил 98,7 процента. В ближайшие месяцы в Баку откроется еще один центр DOST. Также ведется подготовка к открытию центров DOST в Барде, Губе, Гяндже, Сумгайыте, Сабирабаде, Масаллы и ряде других районов. Всего до 2025 года планируется открытие 17 региональных центров DOST, филиалов DOST по 55 районам, пунктов обслуживания "Smart DOST" в ряде районов.

В этом году агентство DOST было награждено Европейской премией социальных услуг Европейской социальной сети, премией Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов, тремя премиями Международной ассоциации социального обеспечения, а в издании "Отчет о бизнес-среде Евросоюза-2021" центры DOST были представлены как одна из трех лучших реформ в Азербайджане. В результате опроса, проведенного Центром анализа медиа по критериям оперативности, объективности и коммуникации "Колл-центр 142" попал в первую тройку.

В рамках программы электронизации по министерству в последние годы были предприняты важные шаги, из 175 услуг министерства 110 предоставляются в электронном виде, в том числе 46 - в проактивном порядке. В настоящее время в структуре ведется работа по созданию еще 40 электронных услуг, доведению количества электронных услуг по министерству до 150 в этом году. Это позволит достичь 90 процентов уровня электронизации услуг министерства.

За 7 месяцев этого года в связи с электронными услугами министерства поступили 142 миллиона, а на портал e-sosial.az - более 7,5 миллиона обращений. По сферам деятельности министерства выдано около 346 тысяч электронных справок. В январе-июле около 171 тысячи назначений пенсий, пособий и стипендий были осуществлены через электронную систему, в проактивном порядке (без обращения и подачи документов).

Подведомственным министерству Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации за 7 месяцев 2022 года назначена инвалидность 38 900 лицам. За этот период в реабилитационных центрах агентства 24 000 человек получили реабилитационные услуги, 8 079 человек получили 35 400 реабилитационных средств.

На заседании были обсуждены вопросы открытия новых центров DOST и реализации программы электронизации, вопросы медико-социальной экспертизы, реабилитации, социальной поддержки чувствительных групп, подготовки кадров и предстоящие задачи.