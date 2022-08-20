Упразднен учебный центр МЭПР

Кабинет министров отменил постановление "О создании учебного центра Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az, Указом Президента Азербайджанской Республики № 476 от 16 января 2019 года Институт специализации и повышения квалификации ликвидирован. Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 209 от 3 мая 2019 года был ликвидирован ряд институтов, в том числе Институт специализации и повышения квалификации.

В связи с налаживанием деятельности в рамках сотрудничества с государственными органами, частными компаниями в связи с удовлетворением потребностей в обучении и в целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики № 476 от 16 января 2019 года, возникла необходимость в упразднении учебного центра Министерства экологии и природных ресурсов.