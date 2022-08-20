Пожар в Губе нанес ущерб 500 гектарам лесного фонда

Пожар в Губе уже локализован, опасности его распространения на другие территории нет.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава Губинского регионального центра лесного хозяйства Эльвин Бахышев.

Он отметил, что пожар, произошедший на территории муниципалитета в Губе, впоследствии перекинулся на лесную территорию.

По его словам, тушение пожара осложнялось из-за горного рельефа местности и сильного ветра. В результате пожара пострадали 500 гектаров лесного фонда.