В Сиязане горит лес
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Пожар, начавшийся сегодня утром на территории муниципалитета Сиязанского района, перекинулся на лесную местность, принимаются неотложные меры по его тушению. Пожар на территории Шабранского района локализован.

Об этом Day.Az сообщил в субботу глава Шабранского регионального центра лесного хозяйства Эльбрус Алиев.

Он отметил, что природа вновь пострадала в результате неосторожности людей.

"С самого начала пожара все сотрудники местных органов министерства экологии и природных ресурсов, пожарные МЧС, представители общественности прилагают усилия для того, чтобы предотвратить распространение огня на более обширные территории", - сказал Алиев.