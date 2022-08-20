В Сиязане горит лес

Пожар, начавшийся сегодня утром на территории муниципалитета Сиязанского района, перекинулся на лесную местность, принимаются неотложные меры по его тушению. Пожар на территории Шабранского района локализован.

Об этом Day.Az сообщил в субботу глава Шабранского регионального центра лесного хозяйства Эльбрус Алиев.

Он отметил, что природа вновь пострадала в результате неосторожности людей.

"С самого начала пожара все сотрудники местных органов министерства экологии и природных ресурсов, пожарные МЧС, представители общественности прилагают усилия для того, чтобы предотвратить распространение огня на более обширные территории", - сказал Алиев.