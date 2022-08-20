https://news.day.az/society/1488602.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 468 случаев заражения коронавирусом, 396 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 807 984 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 794 621 человек вылечился, 9 784 скончались, число активных больных - 3 579.
За прошедшие сутки проведено 3 120 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 116 736 тестов.
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