Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 468 случаев заражения коронавирусом, 396 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 807 984 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 794 621 человек вылечился, 9 784 скончались, число активных больных - 3 579.

За прошедшие сутки проведено 3 120 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 116 736 тестов.