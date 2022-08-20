Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 395 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 253, вторую дозу получили 211, бустерную дозу - 809 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 122 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 847 248, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 371 491, вторую дозу получили 4 860 969, бустерную дозу - 3 356 882 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 257 906 человек.