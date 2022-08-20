https://news.day.az/society/1488613.html Пожар в Сиязаньском районе локализован
Пожар в Сиязаньском районе локализован
Пожар в Сиязане локализован
Об этом сообщили Day.Az в МЭПР. По словам руководителя Шабранского регионального центра лесного хозяйства Эльбруса Алиева, в настоящее время наблюдается небольшое задымление.
Он отметил, что пожар, вспыхнувший в селе Аллахъярлы Сиязаньского района, из-за жаркой погоды и ветра перекинулся в лес и в результате был нанесен ущерб 2 га лесного фонда. Тушение задымленных участков продолжается: "В тушении огня приняли участие более 100 сотрудников местных структур министерства".
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