Пожар в Сиязаньском районе локализован

Пожар в Сиязане локализован

Об этом сообщили Day.Az в МЭПР. По словам руководителя Шабранского регионального центра лесного хозяйства Эльбруса Алиева, в настоящее время наблюдается небольшое задымление.

Он отметил, что пожар, вспыхнувший в селе Аллахъярлы Сиязаньского района, из-за жаркой погоды и ветра перекинулся в лес и в результате был нанесен ущерб 2 га лесного фонда. Тушение задымленных участков продолжается: "В тушении огня приняли участие более 100 сотрудников местных структур министерства".