https://news.day.az/society/1488643.html В охотничьем хозяйстве произошел пожар
В охотничьем хозяйстве произошел пожар
Сегодня вечером на территории охотничьего хозяйства "Махмудчала" в густых зарослях кустарника и камыша произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Начальник службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев сообщил, что в настоящее время сотрудниками Ширванского национального парка и Государственной противопожарной части Билясуварского района принимаются меры по тушению пожара.
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