В охотничьем хозяйстве произошел пожар

Сегодня вечером на территории охотничьего хозяйства "Махмудчала" в густых зарослях кустарника и камыша произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Начальник службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев сообщил, что в настоящее время сотрудниками Ширванского национального парка и Государственной противопожарной части Билясуварского района принимаются меры по тушению пожара.