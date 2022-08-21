https://news.day.az/society/1488647.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и раненые - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и раненые - ФОТО
В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Рашида Бехбудова.
Так, на перекрестке автомобиль марки Mercedes врезался в KIA. В результате столкновения пассажир автомобиля марки KIA погиб, а водитель получил тяжелые травмы.
Два человека, находившиеся в Mercedes, также тяжело пострадали. Все пострадавшие помещены в Клинический медицинский центр.
Факт расследуют сотрудники Управления полиции Насиминского района.
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