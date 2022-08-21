https://news.day.az/society/1488748.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 585 случаев заражения коронавирусом, 489 человек вылечились, один человек скончался, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 808 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 795 110 человек вылечились, 9 785 - скончались, число активных больных составляет 3 674.
За последние сутки в стране проведены 3 700 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 120 436.
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