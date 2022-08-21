Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 319 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 192, вторую дозу получили 174 человека, "бустерную" дозу - 809 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 144.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 848 567, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 371 683, вторую дозу получили 4 861 143, "бустерную" дозу - 3 357 691 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 258 050 человек.