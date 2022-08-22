Сколько стоит посещение заповедника «Басгал» и мавзолея «Дири Баба»?

После работ по реконструкции и восстановлению, проведенных в Государственном историко-культурном заповеднике "Басгал" при Государственном агентстве туризма, и в мавзолее "Дири Баба", находящемся на балансе заповедника, установлены пошлины на введенные в эксплуатацию объекты туристической инфраструктуры и предоставляемые ими услуги.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, с 22 августа вход в музей-баню в заповеднике "Басгал" для туристов стоит 2 маната, для студентов - 1 манат, для граждан - 5 манатов, в мавзолей "Дири Баба" вход для посетителей бесплатный, для иностранных граждан - 5 манатов.

Стоимость парковки на территории заповедника "Басгал" для легковых автомобилей стоит 1 манат, для автобусов - 2 маната. Посещение обоих памятников для лиц с инвалидностью, являющихся гражданами Азербайджана, ветеранов войны, участников войны и школьников, а также туристов до 12 лет бесплатное.

Оба памятника открыты ежедневно с 10:00 до 20:00. Летом мавзолей "Дири Баба" работает с 10:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни, зимой - с 09:00 до 18:00.