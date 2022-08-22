https://news.day.az/society/1488881.html На прошлой неделе в море были спасены 10 человек
На прошлой неделе в море были спасены 10 человек
На прошлой неделе в море были спасены 10 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 95 случаям возникновения пожара и 15 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии.
В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре