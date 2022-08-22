Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

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Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию 15-20 августа в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 239 противопехотных и 140 противотанковых мин, а также 125 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 562 гектара, говорится в сообщении.