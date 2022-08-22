https://news.day.az/society/1488903.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
В ходе операций по разминированию 15-20 августа в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 239 противопехотных и 140 противотанковых мин, а также 125 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 562 гектара, говорится в сообщении.
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