В северном регионе полностью потушены все пожары

Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полностью потушен пожар, произошедший на горно-лесных участках со сложным рельефом в направлении сел Гасымгышлаг, Гедикгышлаг и Велвеле Губинского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.

Согласно сообщению, несмотря на жаркую и ветреную погоду, сложность рельефа, благодаря слаженной и эффективной работе, пожар не распространился на более обширные территории.

Было отмечено, что в результате пожаров, произошедших в целом в Сиязанском, Шабранском, Хачмазском и Губинском районах, сгорело около 5000 гектаров лесных и пригородных территорий, посевных и скошенных полей. В северном регионе все пожары полностью потушены.