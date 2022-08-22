В сети кинотеатров "CinemaPlus" с 22 по 31 августа пройдет фестиваль фильмов уходящего лета, сообщили Day.Az в "CinemaPlus".

"CinemaPlus" подготовил показы по специальной скидочной цене, которая порадует зрителя. Цена на билеты в городах Сумгайыт и Гянджа составит 3 маната, а в Баку - 4 маната. Дни недели - суббота и воскресенье входят в акцию.

Список фильмов, которые будут продемонстрированы в ходе акции:

- американский боевик "Топ Ган: Мэверик";

- фильм ужасов "Черный телефон";

- биографический фильм "Элвис";

- французская комедия "Не звезди!";

- фильм ужасов "Открытое море: Монстр глубины";

- американский супергеройский фильм "Тор: Любовь и гром";

- анимационный фильм "Mutlu Oyuncak Dükkanı";

- анимационный фильм "Пёс-Самурай и город кошек".

Более подробную информацию можно получить в социальных сетях "CinemaPlus", а также по номеру телефона 012 499 89 88 и горячей линии "119".