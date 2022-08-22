https://news.day.az/society/1488970.html В лесном массиве в Шеки произошел пожар
В лесном массиве в Шеки произошел пожар
В лесном массиве близ села Киш Шекинского района произошел пожар.
Как сообщила Day.Az пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, пожар произошел в горной местности со сложным рельефом, поэтому возникли трудности с привлечением техники для его тушения.
"В настоящее время в тушении пожара принимают участие до 100 сотрудников местных органов МЧС и представители Государственной противопожарной службы МЧС", - сказала она.
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