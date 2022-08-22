В Азербайджане утверждены надбавки к должностным окладам учителей
В Азербайджане утверждены надбавки к должностным окладам учителей, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
Кабинет министров принял постановление об утверждении ежемесячных надбавок к должностным окладам директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования).
В соответствии с постановлением утверждены "Ежемесячные надбавки к должностным окладам директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений (по количеству обучающихся)" и "Ежемесячные надбавки к должностным окладам преподавателей этих учебных заведений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования), прошедших сертификацию".
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
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