https://news.day.az/society/1488994.html К тушению лесных пожаров в Шеки привлечены 2 вертолета
К тушению лесных пожаров в Шеки привлечены 2 вертолета
В Шеки к тушению лесных пожаров привлечены два вертолета.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС Азербайджана.
В целях ускорения работ по тушению пожаров и предотвращению распространения огня на более обширную территорию к ним привлечены войска гражданской обороны МЧС, соответствующие силы северо-западного регионального центра и два вертолета авиационного отряда.
Работы по тушению пожара продолжаются.
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