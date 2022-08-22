К тушению лесных пожаров в Шеки привлечены 2 вертолета

В Шеки к тушению лесных пожаров привлечены два вертолета.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В целях ускорения работ по тушению пожаров и предотвращению распространения огня на более обширную территорию к ним привлечены войска гражданской обороны МЧС, соответствующие силы северо-западного регионального центра и два вертолета авиационного отряда.

Работы по тушению пожара продолжаются.