https://news.day.az/society/1489009.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 144 случая заражения коронавирусом, 112 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлено 8 случаев смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 808 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 795 222 человека вылечились, 9 793 скончались, число активных больных - 3 698.
За прошедшие сутки проведено 2 280 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 122 716 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре