Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 144 случая заражения коронавирусом, 112 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 8 случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 808 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 795 222 человека вылечились, 9 793 скончались, число активных больных - 3 698.

За прошедшие сутки проведено 2 280 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 122 716 тестов.