https://news.day.az/society/1489033.html В Агдаме в лесной местности произошел пожар - ФОТО
В Агдаме в лесной местности произошел пожар - ФОТО
В Агдаме в лесной местности произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности со сложным рельефом вблизи села Джинли Агдамского района.
На место незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Карабахского регионального центра.
Благодаря проведенным оперативным мерам пожар удалось потушить в кратчайшие сроки и не допустить его распространения на обширную территорию.
В результате пожара на открытой местности сгорело около 40 гектаров кустарников, сухой травы и 20 гектаров лесной территории. Густая лесистая местность защищена от огня.
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