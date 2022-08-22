https://news.day.az/society/1489073.html В Баку столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавшие - ФОТО
В Хатаинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте 8 ноября.
Автомобиль марки Chevrolet на высокой скорости врезался в фонарный столб.
Затем вышедшая из-под контроля машина на встречной полосе врезалась в автомобили марок Renault и Toyota.
После этого автомобили "Мерседес", "КИА" и "ВАЗ" врезались в разбившиеся транспортные средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека.
На место происшествия привлечены сотрудники Хатаинского районного управления полиции.
Раненые госпитализированы.
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