В Баку столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавшие

В Хатаинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте 8 ноября.

Автомобиль марки Chevrolet на высокой скорости врезался в фонарный столб.

Затем вышедшая из-под контроля машина на встречной полосе врезалась в автомобили марок Renault и Toyota.

После этого автомобили "Мерседес", "КИА" и "ВАЗ" врезались в разбившиеся транспортные средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека.

На место происшествия привлечены сотрудники Хатаинского районного управления полиции.

Раненые госпитализированы.