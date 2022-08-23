В части Низаминского района Баку будет прервано газоснабжение

23 августа на территории Низаминского района ремонтно-строительным управлением ПО "Азеригаз" SOCAR будут проведены работы по подключению нового газопровода PE-315 мм на участке 570 метров.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Производственное объединение "Азеригаз".

"В связи с этим с 10:00 до 18:00 в некоторых районах Низаминского района (улицы Бахруза Нуриева, Джамшида Нахчыванского, Исмаилова, Мамедова, часть проспектов Гара Гараева и Бабека) будет временно прервано газоснабжение.

Проведенная работа позволит улучшить газоснабжение более 10 000 абонентов из категории "население", а также потребителей группы "не население", в том числе коммунальных предприятий теплоснабжения по Низаминскому району.

Приносим извинения за временные неудобства",- говорится в сообщении.