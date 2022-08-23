Несчастный случай в Агджабеди: умер сотрудник «Азерсу»
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В Агджабеди 57-летний сотрудник ОАО "Азерсу" погиб от удара электрическим током.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке № 556, построенном для вынужденных переселенцев.

Уроженец Шушинского района Гасымов Крымхан Темур оглу погиб от удара электрическим током во время рабочего процесса.

Тело Гасымова передано в Агджабединское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.