https://news.day.az/society/1489099.html Несчастный случай в Агджабеди: умер сотрудник «Азерсу»
Несчастный случай в Агджабеди: умер сотрудник «Азерсу»
В Агджабеди 57-летний сотрудник ОАО "Азерсу" погиб от удара электрическим током.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке № 556, построенном для вынужденных переселенцев.
Уроженец Шушинского района Гасымов Крымхан Темур оглу погиб от удара электрическим током во время рабочего процесса.
Тело Гасымова передано в Агджабединское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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