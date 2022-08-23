https://news.day.az/society/1489171.html Проходит брифинг министерства науки и образования Азербайджана - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Проходит брифинг министерства науки и образования Азербайджана - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Проходит брифинг министерства науки и образования Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.
На брифинге предоставляется информация о ежемесячных надбавках к должностным окладам преподавателей государственных общеобразовательных учреждений.
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