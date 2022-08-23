Проходит брифинг министерства науки и образования Азербайджана
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Проходит брифинг министерства науки и образования Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.

На брифинге предоставляется информация о ежемесячных надбавках к должностным окладам преподавателей государственных общеобразовательных учреждений.