Оперативные кадры МЧС

За минувшие сутки произошло 87 пожаров.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 87 случаям возникновения пожаров и 8 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии.

В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.

Всего за прошедшие сутки были спасены 8 человек, в том числе трое детей.