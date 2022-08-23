https://news.day.az/society/1489179.html Оперативные кадры МЧС - ВИДЕО
Оперативные кадры МЧС - ВИДЕО
За минувшие сутки произошло 87 пожаров.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 87 случаям возникновения пожаров и 8 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии.
В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.
Всего за прошедшие сутки были спасены 8 человек, в том числе трое детей.
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