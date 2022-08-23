Сколько работников образования получат надбавку к зарплате?

Ежемесячные надбавки к должностным окладам преподавателей государственных общеобразовательных учреждений не распространяются на работников дошкольных образовательных учреждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ.

Он отметил, что в целом эти надбавки касаются зарплат 865 директоров, 2 343 заместителей директоров.