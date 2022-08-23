https://news.day.az/society/1489182.html Сколько работников образования получат надбавку к зарплате?
Сколько работников образования получат надбавку к зарплате?
Ежемесячные надбавки к должностным окладам преподавателей государственных общеобразовательных учреждений не распространяются на работников дошкольных образовательных учреждений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ.
Он отметил, что в целом эти надбавки касаются зарплат 865 директоров, 2 343 заместителей директоров.
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