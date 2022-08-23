Пограничники задержали нарушителя при помощи беспилотника

22 августа в 17:30 поступила информация о том, что на служебном участке погранзаставы погранотряда "Загатала" вблизи села Кепенекчи Загатальского района один неизвестный человек, переплыв реку Алазань, нарушил государственную границу со стороны Азербайджана в направлении Грузии и в обратном направлении.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), служебный участок заставы был немедленно закрыт, для обнаружения нарушителя был использован БПЛА.

В 17:45 местонахождение подозреваемого было установлено и он был задержан пограничным нарядом. Выяснилось, что это гражданин Азербайджана, житель села Мосул Загатальского района Хастаров Закир Вейсяльгара оглу (1964 г.р.). В ходе допроса нарушитель признал факт нарушения им государственной границы.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.