https://news.day.az/society/1489233.html Эмин Амруллаев о ценах на школьную форму
Эмин Амруллаев о ценах на школьную форму
Считаю недопустимыми случаи завышения цен на школьную форму, если таковые существуют.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.
"Учащиеся должны приходить в школу в форме, что формирует равенство между ними. В то же время мы как министерство науки и образования никого не заставляем носить форму", - сказал министр.
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