Эмин Амруллаев о ценах на школьную форму
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Считаю недопустимыми случаи завышения цен на школьную форму, если таковые существуют.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

"Учащиеся должны приходить в школу в форме, что формирует равенство между ними. В то же время мы как министерство науки и образования никого не заставляем носить форму", - сказал министр.