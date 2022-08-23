Эмин Амруллаев о ценах на школьную форму

Считаю недопустимыми случаи завышения цен на школьную форму, если таковые существуют.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ.

"Учащиеся должны приходить в школу в форме, что формирует равенство между ними. В то же время мы как министерство науки и образования никого не заставляем носить форму", - сказал министр.