В Джалилабаде у бывших заключенных изъято 10 кг наркотиков
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В Джалилабаде у бывших заключенных изъято 10 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции (РОП) на основании поступившей информации, на территории района были задержаны ранее судимые жители города Баку Акшин Ганиев и Фадаиль Ганиев. В ходе обыска у них было изъято 10 кг наркотиков.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.