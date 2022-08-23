https://news.day.az/society/1489250.html В Джалилабаде у бывших заключенных изъято 10 кг наркотиков - ФОТО
В Джалилабаде у бывших заключенных изъято 10 кг наркотиков - ФОТО
В Джалилабаде у бывших заключенных изъято 10 кг наркотиков.
Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции (РОП) на основании поступившей информации, на территории района были задержаны ранее судимые жители города Баку Акшин Ганиев и Фадаиль Ганиев. В ходе обыска у них было изъято 10 кг наркотиков.
Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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