Предотвращен контрабандный провоз из Ирана в Азербайджан более 4 кг наркотиков

Предотвращен контрабандный провоз из Ирана в Азербайджан более 4 килограммов наркотиков, сообщает Day.Az со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

Согласно информации, 22 августа в 20:00 часов на служебной территории пограничной заставы близ села Газахлар Физулинского района пограничным нарядом было замечено нарушение государственной границы со стороны Ирана неизвестным лицом.

Пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", территория была перекрыта. После того, как пограничный наряд отдал приказ "Остановиться" и открыл предупредительный выстрел в воздух, нарушитель, бросив пакет, который был у него в руках, воспользовавшись темным временем суток и сложностью рельефа, скрылся в направлении Ирана.

В пакете было обнаружено и изъято наркотическое средство примерным весом в 4 килограмма 570 граммов.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.