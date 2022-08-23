Пожар в многоэтажке в Баку

16:48

Пожар, вспыхнувший в многоэтажном доме на проспекте 8 ноября в Хатаинском районе города Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

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16:20

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном доме на проспекте 8 ноября в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.