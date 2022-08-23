https://news.day.az/society/1489312.html Пожар в многоэтажке в Баку - ОБНОВЛЕНО
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Пожар в многоэтажке в Баку - ОБНОВЛЕНО
16:48
Пожар, вспыхнувший в многоэтажном доме на проспекте 8 ноября в Хатаинском районе города Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС.
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16:20
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном доме на проспекте 8 ноября в Хатаинском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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