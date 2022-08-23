Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 732 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 319, вторую дозу получили 337, бустерную дозу - 886 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 190 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 850 299, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 372 002, вторую дозу получили 4 861 480, бустерную дозу - 3 358 577 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 258 240 человек.