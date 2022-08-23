https://news.day.az/society/1489322.html В Азербайджане продлён особый карантинный режим - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане продлён особый карантинный режим - ОФИЦИАЛЬНО
Кабинет министров Азербайджана принял решение "О дополнительных мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".
Решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно решению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 ноября 2022 года.
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