В Азербайджане продлён особый карантинный режим

Кабинет министров Азербайджана принял решение "О дополнительных мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно решению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 ноября 2022 года.