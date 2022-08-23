https://news.day.az/society/1489323.html Пожар в горной местности Габалы, привлечен вертолет
Пожар в горной местности Габалы, привлечен вертолет
В Габалинском районе вновь произошел лесной пожар.
Как сообщили Trend в МЧС, на горячую линию "112 " поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Тиканлы Габалинского района.
В операции по тушению пожара задействованы соответствующие силы и техника МЧС, в том числе 1 вертолет.
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