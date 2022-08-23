В Габалинском районе вновь произошел лесной пожар.

Как сообщили Trend в МЧС, на горячую линию "112 " поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Тиканлы Габалинского района.

В операции по тушению пожара задействованы соответствующие силы и техника МЧС, в том числе 1 вертолет.