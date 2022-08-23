https://news.day.az/society/1489355.html В Карабахе установлены фотоловушки
В Карабахе установлены фотоловушки
На освобожденных территориях по мере возможности проводится мониторинг в связи с дикими животными, за последний период также были установлены фотоловушки.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев в программе "Экспертный час" на официальной странице министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в Facebook.
По его словам, в ближайшие дни полученные фотоснимки будут представлены общественности.
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