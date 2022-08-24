Сколько человек посетили Шушу?

Число пассажиров, посещающих культурную столицу Азербайджана Шушу посредством регулярных автобусных рейсов, организуемых Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, достигло 10 000 человек.

Как сообщили Day.Az в министерстве, сегодняшним рейсом из Бакинского международного автовокзального комплекса в Шушу отправилась Оруджева Гюльнар Кямал гызы. Уроженка города Шуша Гюльнар Оруджева покинула родной город вместе с семьей возрасте пяти лет, а спустя 30 лет возвращается в Шушу вместе с отцом Кямалом Гасановым.

Гульнар Оруджева отметила, что ее семья в качестве вынужденных переселенцев поселилась в Габале. "Я слышала от родителей столько рассказов о Шуше, что мне кажется, будто я провела там всю жизнь", - сказала она.

Начальник Государственной службы автомобильного транспорта Анар Рзаев на торжественной церемонии проводов вручил Гюльнар Оруджевой "Сертификат 10000-ного пассажира" и подарок.

Он отметил, что интерес к поездкам на освобожденные территории, осуществляемым с 24 января 2022 года, достаточно велик.

"На сегодня по этим направлениям осуществлены 312 рейсов, 13 069 человек посетили Шушу, Агдам и Физули. А сегодня мы отправляем 10 000-го пассажира в Шушу", - сказал Анар Рзаев.

Отметим, что продажа билетов осуществляется онлайн на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Пассажиры должны заранее заказать билеты в оба конца. Некоторые категории лиц могут воспользоваться бесплатными билетами. К ним относятся герои Отечественной войны Азербайджана, Национальные герои, члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны.

Водители привлечены Национальным агентством по разминированию Азербайджана к тренингам в области минной безопасности. Для информирования пассажиров в автобусах демонстрируются видеоролики на тему минной безопасности. В целях обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В Шуше, Агдаме и Физули пассажиры в сопровождении профессионального гида посещают исторические, культурные и религиозные памятники.