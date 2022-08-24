В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 653 случая заражения коронавирусом, 732 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зарегистрировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 809988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 796632 человека вылечились, 9795 скончались, число активных больных - 3561.

За прошедшие сутки проведено 44379 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7131537 тестов.